أعلنت وزارة العدل التعليمات المُلزمة لدخول المستفيدين للمرافق العدلية، التي لن يستقبل أي مستفيد لا يلتزم بها، وفقاً للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية المعتمدة من الجهات المختصة، مشيرة إلى أن غالبية الخدمات إلكترونية بالكامل ولا تستدعي حضور المستفيدين لمقراتها من محاكم أو كتابات عدل.وأوضحت الوزارة أنه يجب على المستفيدين الحصول على موعد مسبق من خلال بوابة ناجز، والحضور في التاريخ المحدد وقبل الوقت المحدد بـ5 دقائق، وحمل نسخة إلكترونية من الموعد للتأكد من صحته قبل الدخول، والحضور في المقر العدلي ذاته المدون في الموعد.وشددت وزارة العدل على أنه لن يتم استقبال أي مستفيد في المرافق العدلية كافة (المحاكم بمختلف اختصاصاتها وكتابات العدل وفروع الوزارة وأي مرفق عدلي آخر)، إلا وهو يحمل موعداً مسبقاً ولن يسمح له بالدخول إلا في الوقت والتاريخ المحدد، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة.وحددت الوزارة فئات يمنع استقبالها حفاظاً على السلامة العامة، وهم: كبار السن ممن تبلغ أعمارهم 65 سنة فأعلى، والذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، وذوو الظروف الخاصة مثل أصحاب الأمراض المزمنة والحوامل، ومن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض مثل ارتفاع درجة الحرارة والكحة وضيق التنفس، وعدم استقبال المرافقين للمستفيد من الخدمة.ودعت الوزارة هذه الفئات إلى التواصل مع قنوات مركز التواصل الموحد 1950 لتقديم الحلول المناسبة بحسب طبيعة الخدمة المطلوبة.وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكولات الوقائية، منها لبس الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي والالتزام بإجراءات الكشف على درجة الحرارة قبل الدخول للمقر.