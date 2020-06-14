جنوباً، شمالاً، غرباً، شرقاً، في كل مكان يقف السعوديون في مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة للدفاع عن وطنهم، من عدو ظاهر وآخر خفي، ليهنأ السعوديون في أرضهم برغد العيش وطيب المقام.ولم تُثنِ الكمامة ولا الإجراءات الاحترازية أبطال القوات المشتركة من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صعدة باتجاه مدينة (نجران) في محاولة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء.إن ما يقدمه الجنود السعوديون في ساحات القتال، من حماية لأجواء المملكة ومدنها من المحاولات الإرهابية التي تقوم بها المليشيات المدعومة من إيران، يدفع السعوديين إلى الاعتزاز والفخر بمنظومة وزارة الدفاع السعودية التي حمت بعد الله الأراضي والأجواء السعودية من محاولات المارقين لاستهدافها.الأكيد أن ما يقدمه أبطال الصحة وبقية الجهات المشاركة في الحرب على العدو الخفي كورونا أمر يضيف إلى ما يقدمه شجعان القوات المسلحة السعودية اعتزازاً وفخراً، فحماية الوطن من عدو ظاهر لا تقل شجاعة عن حمايته من عدو خفي.