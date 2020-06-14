أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية شعارها #الرقم_التالي بهدف حث أفراد المجتمع على الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تصدرها الصحة للوقاية من فايروس كورونا. وترتبط الحملة بالبيان الإحصائي اليومي الذي تنشره الصحة. وتتمحور فكرة الحملة حول إخفاء أرقام الحالات اليومية، وسيتم نشر التقرير (دون معلومات)، ويحتوي التقرير على رسالة توعوية مباشرة: نخاف عليك لا تكن #الرقم_التالي، ولمعرفة أرقام حالات كورونا يمكنكم الاطلاع على موقع: https:/‏/‏covid19awareness.sa وتأتي الحملة تواصلاً لجهود الصحة التوعوية وسعياً منها لتثقيف المجتمع بأهمية التصدي لجائحة كورونا حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحتى لا يكونوا ضمن أرقام المصابين الذين تعلنهم الصحة في بيانها اليومي.