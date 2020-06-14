يعمل أكثر من 25 كادرا طبيا وفنيا متخصصا على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع لتقديم الرعاية الطبية اللازمة من خلال المراكز المجهزة التي جهزها التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية لنزلاء دار الضيافة الصحي للعمالة بمدينة الجبيل الصناعية.ووفر التجمع تلك المراكز بكافة اللوازم والتجهيزات الطبية والاحتياجات الضرورية لضمان سير العمل والتأكد من سلامة المتواجدين، وذلك ضمن الخطط التي اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة فايروس كورونا، تقدم الخدمات العلاجية لمن لديه إصابة مؤكدة بفايروس كورونا المستجد، إضافة إلى متابعة وعلاج مرضى الحالات المزمنة من الوافدين، إذ يهدف إلى المتابعة وتقديم الرعاية الطبية المناسبة للحد من تفشي الفايروس بتأمين العزل التام والآمن للمصابين وعدم اختلاطهم بالآخرين، إضافة إلى تخفيف الضغط على المستشفيات المركزية في المنطقة لاسيما للحالات غير الحرجة. وساهمت الخدمات اللوجستية التي يقدمها التجمع الصحي في تلبية احتياجات النزلاء الذين يشكلون مقيمين من 12 جنسية، يتم تقديم أكثر من 10500 وجبة غذائية وغسل وتعقيم 7000 قطعة ملابس خاصة أسبوعياً، ويتم تقديم الوجبات بإشراف ومتابعة إدارة مكافحة العدوى التي تتخذ التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة تقديم الوجبات الغذائية.وأكدت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أنها تعمل ومنذ بداية ظهور الفايروس على تعزيز الجوانب التوعوية، لاسيما بين أوساط العمالة الوافدة لرفع مستوى الوعي وبأكثر من 7 لغات وتكثيف الجولات التوعوية في أماكن تواجد العمالة الوافدة ما يساهم في إيصال الرسائل التوعوية إلى جانب تقديم الخدمات الصحية في حالات الإصابة.