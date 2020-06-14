دشنت صحة مكة المكرمة عيادات «تطمن» المخصصة لإجراء الفحوصات الطبية لحالات كورونا المستجد كوفيد - 19، وذلك بتوجيه من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ومتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير.وأوضحت صحة مكة المكرمة أنه تم افتتاح العيادات لاستقبال الحالات في المراكز الصحية المخصصة لعمل فحوصات (covid-19).وتهدف عيادات «تطمن» إلى تقديم الرعاية الطبية بشكل مبكر للمرضى والإسهام في تقليل الإحالات للمستشفيات الرئيسة بشكل كبير، إذ بلغ عددها في مكة المكرمة 7 عيادات في المراكز الصحية التالية: (المنصور- الخالدية - شرائع المجاهدين - حدا - أبوعروه - غران بقطاع خليص - مستشفى الكامل).وبينت صحة مكة أن العيادات تستقبل أي شخص لديه أعراض الإصابة بفايروس كورونا مثل (ارتفاع في درجة الحرارة - ضيق في التنفس - سعال) وتعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويكون استقبال المرضي فيها دون حجز مسبق.