أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن القطاع البلدي باشر أكثر من (41953) بلاغاً، عبر خدمة 940، خلال الفترة من 15 مارس حتى 8 يونيو 2020، وأكدت أن تفاعل الشركاء من المواطنين والمقيمين يسهم في تعزيز دور ومهمات وأعمال «البلديات» في مساندة الجهود التي تبذلها المملكة للسيطرة على فايروس كورونا.وأكدت أن الأمانات والبلديات أنجزت (41275) معاملة بواقع 98% من إجمالي البلاغات الواردة، وتضمنت (4806) بلاغات عن باعة متجولين، 1224 بلاغاً لعدم الالتزام بإحكام إغلاق وتغليف الطرود قبل تسليمها لمندوب التوصيل، 8259 بلاغاً لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية للعاملين ولمس المنتجات بطريقة مريبة.كما أنجزت (521) بلاغاً لعدم التزام المطاعم وما في حكمها بمنع أكل الوجبات داخل المنشأة، و(4644) لعدم توفير المعقمات والمطهرات والقفازات والكمامات وعدم تطهير عربات التسوق في المنشآت، إضافة إلى (10438) بلاغاً عن وجود زحام داخل المنشأة وعدم ترك المسافات الآمنة بين المتسوقين، و(893) حول النظافة الشخصية للعاملين داخل المنشأة الغذائية، و(10490) بلاغاً عن مخالفة اشتراطات العمل خلال وقت منع التجول وعدم الالتزام بشروط الإغلاق والتشغيل.وأشارت الشؤون البلدية إلى أنه يجري حالياً التعامل مع (678) بلاغاً من قبل منظومة القطاع البلدي تشمل (61) بلاغاً عن وجود باعة متجولين، منها (15) بلاغاً بعدم الالتزام بإحكام إغلاق وتغليف الطرود قبل تسليمها لمندوب التوصيل، و(197) خاصة بعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية للعاملين التي تتعلق بلبس الكمامات، القفازات، النظافة العامة، ولمس المنتجات بطريقة مريبة، و(3) بلاغات لعدم التزام المطاعم وما في حكمها بمنع أكل الوجبات داخل المنشأة، و(89) لعدم توفير المعقمات والمطهرات والقفازات والكمامات وعدم تطهير عربات التسوق في المنشآت، علاوة على (209) بلاغات عن وجود زحام داخل المنشأة وعدم ترك المسافات الآمنة بين المتسوقين، و(14) حول النظافة الشخصية للعاملين داخل المنشأة الغذائية، و(90) بلاغاً عن مخالفة اشتراطات العمل خلال وقت منع التجول وعدم الالتزام بشروط الإغلاق والتشغيل.