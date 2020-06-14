قال مزارعون للورد الطائفي لـ«عكاظ» إن خسائرهم في هذا العام قد تصل إلى ١٠٠٪ بسبب الجائحة التي تزامنت مع موسم القطاف. وطالبوا وزارة الزراعة بوضع آلية لتعويضهم. وطبقا لراشد القرشي (صاحب مصنع) فإن الخسائر بسبب كورونا كبيرة، ففي الأعوام السابقة كانت المصانع تحتشد بالزوار وتعقد الصفقات مع عمليات واسعة في البيع والشراء، فضلا عن المهرجانات الخاصة بالورد. متوقعا وصول خسائر بعض المزارعين هذا العام إلى ١٠٠٪ بعدما عمد أصحاب ناقلات الغاز إلى زيادة الأسعار. من جانبه، كشف المزارع فهد الثمالي أن فايروس كورونا كان له أثر سلبي كبير في تسويق الورد و لم يعد في إمكان المزارعين التنقل وإيصال المحصول إلى المصانع. معربا عن أمله في وزارة الزراعة بالنظر وتقدير الخسائر التي تتعرض لها محاصيل الورد وإيجاد آلية لدعم المزارعين. مضيفا أن حجم الخسائر كبير، إذ كان المزارع يجني يوميا قبل الجائحة بين ٨٠ ألفا إلى ١٢٠ ألف وردة يوميا. وكشف آخرون أن الجائحة تسببت في عزوف الزوار وتعليق عمليات البيع.