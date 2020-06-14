شرعت أمانة منطقة عسير في توسعة مسارات طريق الملك عبدالعزيز وسط مدينة أبها لفك الاختناقات المرورية في الموقع.وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة بدأت أعمالها فعلياً لتوسعة الطريق في إشارات السد، والسودة، وآل يوسف، إضافة إلى وضع دوران حر في الاتجاهين قبل ميدان الخالدية، لتسهيل حركة السير وفك الاختناقات المرورية التي تشهدها مدينة أبها خلال وقت الذروة.