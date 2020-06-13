نجح مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة في إعادة زراعة عدد من أشجار السرح المعمرة التي يقدر عمرها بأكثر من 50 عاماً، وذلك بأحد مواقع المراعي بالمحافظة.

وسقطت الأشجار المعمرة بسبب قوة الرياح وانجراف التربة حولها وتم رصدها من قبل فرق مراقبي الغابات، وعلى الفور باشر مكتب الوزارة بإحضار المعدات اللازمة وإعادة زراعتها وريها.

وتأتي المبادرة حرصاً من مكتب الوزارة للحفاظ على البيئة والأشجار المعمرة وزيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ولما تمثله هذه الأشجار من إرث نباتي بالمحافظة، وتم إعداد برنامج لمتابعة الأشجار بعد إعادة زراعتها.