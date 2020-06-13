وقف مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، على مراحل التجهيز النهائية التي تشهدها وحدة القسطرة القلبية بالمستشفى التخصصي للتحول إلى مركز قلب متخصص.

وكانت صحة الطائف قد افتتحت وحدة القسطرة القلبية العام قبل الماضي، ليتم التوسع في دعم الوحدة بالتجهيزات الطبية والبشرية اللازمة للوصول لإطلاق مركز القلب الأول بالطائف، وهو ما يجري العمل عليه.

وأوضح لـ«عكاظ» المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي، أن الصحة في طور تشغيل مرحلة جديدة تختص بكهربائية القلب، وتشمل زراعة منظمات القلب والصواعق القلبية، والتجهيز لتشغيل المرحلة الثالثة وهي جراحة القلب المفتوح، وهو ما تعكف صحة الطائف على اكتماله وبدء التشغيل خلال الأسابيع القليلة القادمة.

واستعرض مدير صحة الطائف خلال جولته عدداً من المشاريع التطويرية والتحسينية الأخرى بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، بحضور مدير البرنامج الدكتور علي بن حسن الزهراني، ومنها تجهيز وتشغيل مركز الأورام، ومراحل تطوير أقسام التنويم، واستمع لشرح متكامل عن سير مراحل المشاريع ووجه بدعم العديد منها ومعالجة بعض المعوقات وتسريع أعمال التجهيز، والبدء بالتشغيل التدريجي للوصول للتشغيل الكامل وإطلاقها رسمياً.