بعث نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، برسالة تشجيعية وتحفيزية للشاب محمد ناصر العنزي من محافظة الشملي، صاحب أول عربة متنقلة للطعام «فود ترك» بالمحافظة، مستغلاً وقت فراغه لإيجاد مصدر دخل دون تكاليف باهظة.

ونقل أمين مجلس شباب حائل الدكتور جمال الرويضي اليوم (السبت) رسالة نائب أمير المنطقة، مع هدية للشاب محمد العنزي.

وجاء في رسالة الأمير فيصل بن فهد: «يفخر الوطن بشبابه المميزين وأنت أحدهم، وقد أبهجني إصرارك وخطواتك الثابتة نحو النجاح، فلك منا الدعم والمؤازرة مع الدعاء بالتوفيق».

من جانبه، عبّر العنزي عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن فهد على رسالته وكلماته المشجعة، التي اعتبرها وسام شرف يعتز به ودافعاً لمواصلة العمل، مبيناً أن هذه اللفتة الكريمة غير مستغربة من قيادة تحرص دائماً على تشجيع أبنائها وتحفيزهم ومؤازرتهم.