تنظم جامعة طيبة ورش عمل «البرنامج التنموي للمدينة المنورة لما بعد كوفيد 19 - آفاق وتطلعات»، برعاية وحضور نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور سلطان العمري أن الورش الافتراضية تهدف إلى مناقشة الأفكار والتطلعات والمقترحات للبرنامج التنموي للمدينة المنورة لما بعد فايروس «كورونا» المستجد، ومناقشته مع الجهات ذات العلاقة لتخفيف آثار الجائحة اقتصادياً واجتماعياً، وصياغة توصيات وخارطة طريق عملية لتنفيذها.

ويهدف البرنامج للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية المملكة 2030 ومواجهة تداعيات فايروس «كورونا» المستجد، من انخفاض النشاط الاقتصادي وارتفاع نسب البطالة، وانخفاض الموارد المالية المتوقع للمنطقة.

وأفاد العمري بأن الورش تركز على الإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بكيفية توفير الموارد المالية لتغطية بعض الاحتياجات التنموية للمنطقة، وآليات تشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل، وتحويل مؤسسات خدمة المجتمع والجمعيات الأهلية من مؤسسات رعوية إلى مؤسسات تنموية.

ويشارك في الورشة بعض المتخصصين من جامعة طيبة من عمداء الكليات المعنية وأصحاب الخبرة في المجال، كما تستضيف الورشة عدداً من كبار المسؤولين في عدة جهات مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للأوقاف، والبنك الإسلامي للتنمية، والغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، وبعض الصناديق الوقفية والجهات الاستشارية ورجال الأعمال.

وتتضمن الورشة ثلاث جلسات علمية على مدى ثلاثة أيام بدءاً من يوم غدٍ (الأحد).