حددت 71 دولة حتى الآن الوقت المناسب لفتح المسارات في مطاراتها لاستئناف رحلاتها الدولية بعد فترة الإغلاق التي فرضها انتشار فايروس «كورونا» المستجد، وفقاً لجدول زمني نشرته المنظمة العالمية للطيران المدني عبر موقعها الإلكتروني.
ويشير الجدول المطروح إلى أن معظم البلدان تخطط لإعادة فتح الطرق الدولية اعتباراً من منتصف يونيو وحتى بداية أغسطس 2020، حتى الولايات المتحدة التي لا تزال تحت تأثير شديد بسبب تفشي الوباء، فمن المتوقع أن تعيد فتح رحلاتها في 1 سبتمبر القادم، مع الأخذ بالاعتبار تطبيق العديد من الإجراءات الصحية والوقائية في جميع مرافق المطارات حول العالم حتى داخل الطائرات، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي والكشف المبكر على المسافرين المغادرين والقادمين.
وعلى الصعيد نفسه، فإن العديد من شركات الطيران ستتنفس الصعداء بعد الخسائر الجسيمة التي منيت بها جراء حالة الإغلاق الجوي بسبب «كورونا»، في فترة وصفها العديد من الاقتصاديين بأنها الأسوأ في تاريخ الطيران على مستوى العالم.
وأدت هذه المرحلة إلى إفلاس بعض شركات الطيران وخسائر جسيمة تكبدتها شركات كبرى، فيما كشفت آخر الإحصائيات أن مجمل الخسائر في قطاع الطيران والسياحة لهذا العام بلغت نحو 84 مليار دولار، وقد تصل إلى 100 مليار بنهاية العام.
لبنان 15 يوليو 2020
البحرين 10 يونيو 2020
الأردن 15 يوليو 2020
العراق 1 أغسطس 2020
مصر 1 1 أغسطس
المملكة العربية السعودية 1 أغسطس 2020
تونس 1 أغسطس
اليابان 15 يونيو 2020
شمال مقدونيا 15 يونيو 2020
ليتوانيا 15 يونيو 2020
المجر 15 يونيو 2020
بولندا 15 يونيو 2020
رومانيا 15 يونيو 2020
صربيا 15 يونيو 2020
هولندا 20 يونيو 2020
كازاخستان 20 يونيو 2020
ألبانيا 22 يونيو 2020
البوسنة والهرسك 22 يونيو 2020
الدنمارك 22 يونيو 2020
إستونيا 22 يونيو 2020
فنلندا 22 يونيو 2020
كوريا الجنوبية 22 يونيو 2020
أيرلندا 22 يونيو 2020
قيرغيزستان 22 يونيو 2020
لاتفيا 22 يونيو 2020
النرويج 22 يونيو 2020
سلوفاكيا 22 يونيو 2020
أستراليا 1 يوليو 2020
بلجيكا 1 يوليو 2020
بيلاروسيا 1 يوليو 2020
الصين (بكين فقط) 1 يوليو 2020
السويد 1 يوليو 2020
كندا 1 يوليو 2020
كولومبيا 1 يوليو 2020
كوسوفو 1 يوليو 2020
ماليزيا 1 يوليو 2020
مولدوفا 1 يوليو 2020
اوزبكستان 1 يوليو 2020
تايوان 1 يوليو 2020
تركمانستان 1 يوليو 2020
أوكرانيا 1 يوليو 2020
إندونيسيا 10 يوليو 2020
الهند 10 يوليو 2020
باكستان 10 يوليو 2020
الجزائر 15 يوليو 2020
المغرب 15 يوليو 2020
الفلبين 15 يوليو 2020
جنوب إفريقيا 15 15 يوليو 2020
جورجيا (فقط لجورجيا سيتي) 15 يوليو 2020
المملكة المتحدة 15 يوليو 2020
الكويت 15 يوليو 2020
ليبيا 15 يوليو 2020
قبرص 1 يونيو 2020
روسيا 15 يوليو 2020
بلغاريا 10 يونيو 2020
البرازيل 1 أغسطس
أرمينيا 1 أغسطس 2020
فرنسا 1 أغسطس
اليونان 10 يونيو 2020
ألمانيا 15 يونيو 2020
إسبانيا 1 أغسطس
إيطاليا 1 أغسطس
النمسا 15 يونيو 2020
أذربيجان 15 يونيو 2020
الجمهورية التشيكية 15 يونيو 2020
الولايات المتحدة 1 سبتمبر 2020
سويسرا 15 يونيو 2020
الإمارات 1 يوليو