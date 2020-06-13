حددت 71 دولة حتى الآن الوقت المناسب لفتح المسارات في مطاراتها لاستئناف رحلاتها الدولية بعد فترة الإغلاق التي فرضها انتشار فايروس «كورونا» المستجد، وفقاً لجدول زمني نشرته المنظمة العالمية للطيران المدني عبر موقعها الإلكتروني.

ويشير الجدول المطروح إلى أن معظم البلدان تخطط لإعادة فتح الطرق الدولية اعتباراً من منتصف يونيو وحتى بداية أغسطس 2020، حتى الولايات المتحدة التي لا تزال تحت تأثير شديد بسبب تفشي الوباء، فمن المتوقع أن تعيد فتح رحلاتها في 1 سبتمبر القادم، مع الأخذ بالاعتبار تطبيق العديد من الإجراءات الصحية والوقائية في جميع مرافق المطارات حول العالم حتى داخل الطائرات، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي والكشف المبكر على المسافرين المغادرين والقادمين.

وعلى الصعيد نفسه، فإن العديد من شركات الطيران ستتنفس الصعداء بعد الخسائر الجسيمة التي منيت بها جراء حالة الإغلاق الجوي بسبب «كورونا»، في فترة وصفها العديد من الاقتصاديين بأنها الأسوأ في تاريخ الطيران على مستوى العالم.

وأدت هذه المرحلة إلى إفلاس بعض شركات الطيران وخسائر جسيمة تكبدتها شركات كبرى، فيما كشفت آخر الإحصائيات أن مجمل الخسائر في قطاع الطيران والسياحة لهذا العام بلغت نحو 84 مليار دولار، وقد تصل إلى 100 مليار بنهاية العام.



لبنان 15 يوليو 2020



البحرين 10 يونيو 2020



الأردن 15 يوليو 2020



العراق 1 أغسطس 2020

مصر 1 1 أغسطس

المملكة العربية السعودية 1 أغسطس 2020

تونس 1 أغسطس

اليابان 15 يونيو 2020

شمال مقدونيا 15 يونيو 2020

ليتوانيا 15 يونيو 2020

المجر 15 يونيو 2020

بولندا 15 يونيو 2020

رومانيا 15 يونيو 2020

صربيا 15 يونيو 2020

هولندا 20 يونيو 2020

كازاخستان 20 يونيو 2020

ألبانيا 22 يونيو 2020

البوسنة والهرسك 22 يونيو 2020

الدنمارك 22 يونيو 2020

إستونيا 22 يونيو 2020

فنلندا 22 يونيو 2020

كوريا الجنوبية 22 يونيو 2020

أيرلندا 22 يونيو 2020

قيرغيزستان 22 يونيو 2020

لاتفيا 22 يونيو 2020

النرويج 22 يونيو 2020

سلوفاكيا 22 يونيو 2020

أستراليا 1 يوليو 2020

بلجيكا 1 يوليو 2020

بيلاروسيا 1 يوليو 2020

الصين (بكين فقط) 1 يوليو 2020

السويد 1 يوليو 2020

كندا 1 يوليو 2020

كولومبيا 1 يوليو 2020

كوسوفو 1 يوليو 2020

ماليزيا 1 يوليو 2020

مولدوفا 1 يوليو 2020

اوزبكستان 1 يوليو 2020

تايوان 1 يوليو 2020

تركمانستان 1 يوليو 2020

أوكرانيا 1 يوليو 2020

إندونيسيا 10 يوليو 2020

​​الهند 10 يوليو 2020

باكستان 10 يوليو 2020

الجزائر 15 يوليو 2020

المغرب 15 يوليو 2020

الفلبين 15 يوليو 2020

جنوب إفريقيا 15 15 يوليو 2020

جورجيا (فقط لجورجيا سيتي) 15 يوليو 2020

المملكة المتحدة 15 يوليو 2020

الكويت 15 يوليو 2020

ليبيا 15 يوليو 2020

قبرص 1 يونيو 2020

روسيا 15 يوليو 2020

بلغاريا 10 يونيو 2020

البرازيل 1 أغسطس

أرمينيا 1 أغسطس 2020

فرنسا 1 أغسطس

اليونان 10 يونيو 2020

ألمانيا 15 يونيو 2020

إسبانيا 1 أغسطس

إيطاليا 1 أغسطس

النمسا 15 يونيو 2020

أذربيجان 15 يونيو 2020

الجمهورية التشيكية 15 يونيو 2020

الولايات المتحدة 1 سبتمبر 2020

سويسرا 15 يونيو 2020

الإمارات 1 يوليو