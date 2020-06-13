كشف مسح ميداني أجرته «عكاظ» تفضيل الأسر السعودية لخيار السكن في الضواحي السكنية ذات الخدمات والمرافق المتكاملة، أكثر من الخيارات السكنية الأخرى التي توفّرها وزارة الإسكان عبر برنامح «سكني».

وأكدت النتائج أن 28% ممن شملهم المسح أبدوا رغبتهم في الحصول على وحدة سكنية ضمن الضواحي السكنية، فيما فضّلت 26% من الأسر الاستفادة من خيار شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، بينما أبدى 20% من عينة الدراسة رغبتهم في خيار الوحدة السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

وجاءت خيارات الوزارة الأخرى التي تفضلها الأسر على التوالي بما نسبته 11% لخيار البناء الذاتي، و10% لخيار الأراضي السكنية، وما نسبته 5% ممن شملتهم الدراسة يرغبون في خيار دعم التمويل القائم.

من جهته، أكد لـ«عكاظ» المشرف العام على وكالة التطوير العقاري المهندس مازن بن محمد الداوود، أن نتائج المسح تشير بشكل واضح إلى ثقة الأسر السعودية بخيارات وحلول الوزارة بشكل عام، وتحديداً الوحدات الواقعة ضمن الضواحي السكنية التي شكّلت النسبة الأكبر بين رغبات التملّك المستقبلية بنسبة 28%، منوّهاً بأن مثل هذه المسوح والدراسات تسهم في معرفة التوجه الفعلي للأسر السعودية ما يساعد في تطوير المنتجات وتنويعها، وبالتالي تلبية رغبات المواطنين بالحصول على المسكن الملائم.

وأضاف: «هذه التطلّعات المستقبلية من المواطنين للاستفادة من خيارات الوزارة جاءت نتيجة لرضا الكثير ممن استفادوا فعلياً منها، كما أن ارتفاع نسبة الطلب على الضواحي السكنية يعود لما تتيحه من بيئة سكنية تحقق جودة الحياة وتكامل الخدمات والمرافق المتنوعة من التعليم والصحة والمرافق التجارية وغيرها، فضلاً عن التصاميم والنماذج المتنوعة للوحدات السكنية ذات الجودة والسعر المناسب، إلى جانب ضمانات ما بعد البيع».

يذكر أن برنامج «سكني» أطلق 6 ضواحٍ سكنية كبرى تتوزع في كل من الرياض وجدة (ضاحيتان)، والدمام والمدينة المنورة وخميس مشيط، توفر أكثر من 70 ألف وحدة سكنية، وهي ضمن 77 مشروعاً بالشراكة مع المطورين العقاريين تتوزع في مختلف مدن المملكة.

وتمثل هذه الضواحي نموذجاً رائداً للتطوير العقـاري وتقدم مفهوماً جديداً للسكن، إذ تضم مختلف الخدمات والمرافق التعليمية والصحية والتجارية، إضافة إلى المساحات الخضراء والمراكز الرياضية والترفيهية لتعزيز جودة الحياة، كما تم تصميم الضواحي السكنية بنمـط عصري يلبي احتياجات الأسرة السعودية ويحقـق طموحاتها، لتعيش فـي مجتمع حيوي بيئته عامرة.