للمرة الأولى منذ بدأت جائحة كورونا، بثت وزارة الصحة اليوم (السبت)، منشور الجراف الخاص بإحصاءاتها اليومية فارغاً، غير متضمنٍ عدد الحالات، مرفقة عبارة «لا تكن أنت الرقم التالي»، في ظل تزايد الحالات يومياً في مناطق المملكة.

«الجراف» حمل الكثير من المعاني على الرغم من خلوه من البيانات والأرقام، إذ عمدت وزارة الصحة من خلاله إلى مخاطبة حس المسؤولية والالتزام لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء، لتحمُّل مسؤوليتهم، والالتزام بالتعليمات التي تصدرها الجهات المعنية للسيطرة على الوباء، ولكي تدب الحياة في المجتمع مجددا.

وأوضحت «الصحة» من خلال «الجراف» أن صحة الجميع هي الأهم سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، مشيرة إلى أنها لا تتمنى أن تزيد إحصاءاتها القادمة بسببهم، مؤكدة بلساتها «نخاف عليك».

«الصحة» راهنت على الوعي والمسؤولية لدى الجميع، مؤكدة أن الأزمة ستمر بتكاتفنا جميعاً ووعينا والتزامنا، كي لا نفقد عزيزاً ولا صديقاً ولا قريبا.