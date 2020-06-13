أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) أنه تم تسجيل 3366 حالة مؤكدة جديدة لفايروس كورونا الجديد (كوفيد -19)، ليصل المجموع إلى 123308 حالة، فيما تم تسجيل 1519 حالة تعافي ليصل المجموع الى 82548 وتم ت سجيل 39 حالة وفاة ليصل الاجمالي الى 932 حالة، وبلغ عدد الحالات النشطة 39828 منها 1843 حالة حرجةوتوزعت الإصابات على المناطق على النحو التالي: الرياض 1089 جدة527 مكة310 الدمام227 المدينة191 الخبر163 القطيف114 الهفوف91 الطائف57 صفوى48 الجبيل47 حفر الباطن35 المزاحمية34 بريدة33 الخرج27 ينبع23 راس تنورة19 الدرعية19 خميس مشيط17 الظهران16 نجران16 بيشة14 ضرماء13 العيون12 ثريبان10 الخرمة10 بقيق10 ابها9 مليجة9 بيش9 قرية العليا8 حوطة بني تميم8 المبرز7 البكيرية6 الرس6 النعيرية6 جازان6 مهد الذهب5 احد رفيدة5 وادي الدواسر5 النماص8 حائل4 رابغ4 الزلفي4 حريملاء4 البدائع3 تنومة3 عريعرة3 المجمعة3 ثادق3 فيما سجلت حالتان في كل من الباحة والمخواة وقلوة ووادي الفرع والحناكية والنبهانية والقوارة وعيون الجواء وقيباء والقنفذة وظلم وقيا والحركة وبللسمر وظهران الجنوب وسبت العلاية والدرب والدائر وفرسان والليث وخليص وليلى والدلم والرين، وسجلت حالة واحدة في كل من المندق وبلجرشي والعيص والمذنب ورياض الخبراء وعنيزة والقوز ورنية والمضة ومحايل عسير وسراة عبيدة وتثليث ولاخفجي وسيهات والسحن وبقعاء وصبيا والكامل والدوادمي والحريق والسليل وتمير