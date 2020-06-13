ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة والإدارة العامة للنظافة، موقعا يتم فيه تخزين كميات كبيرة من الثوم في بيئة غير صحية وغير آمنة، وتسويقها من قبل الباعة الجائلين المخالفين.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي أن الفرق الرقابية صادرت وأتلفت 5 أطنان من الثوم مخزنة بموقع في أبو مراغ يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، إضافة إلى تدن في مستوى النظافة العامة، وذلك إثر بلاغ تقدم به مواطن. وبين المالكي بأنه سيتم استدعاء مالك الموقع واتخاذ اللازم حسب الإجراءات والأنظمة البلدية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالف.