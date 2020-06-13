انتشل الدفاع المدني في عسير، جثة مفقود منذ 15 يوما من مرتفعات عقبة رجم.

وأوضح نائب المتحدث باسم الدفاع المدني في المنطقة النقيب مهندس عبدالعزيز آل جلبان، أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها، تلقى بلاغاً عن حالة لسقوط شخص في مرتفعات عقبة رجم، وتم تحريك الفرق اللازمة للعقبة، ولكن تعذر وصول الآليات للموقع المعني لوعورة المنطقة، فيما ترجلت فرق الإنقاذ والسير لمسافة 300 متر تقريباً، وبرفقتهم كافة التجهيزات اللازمة، واتضح بأن الحالة عبارة عن جثة لشخص مفقود لمدة تزيد على 15 يوماً، وتم انتشالها وتسليمها للجهة المختصة.