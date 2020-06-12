هزت جريمة غامضة ومروعة الشارع المصري، (الجمعة)، بعدما عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية على أسرة كاملة تعرضت للطعن والذبح بوحشية في إحدى القرى التابعة لمدينة القنطرة غرب.

وتعود تفاصيل الواقعة بحسب موقع «اليوم السابع»، عندما سمع أهالي عزبة المهندس إسماعيل القرقاري بنمرة 2 بمدينة القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، استغاثة من منزل إحدى الأسرة، وعند الوصول للمنزل، فوجئوا بمصرع الأب بالطعن، وتم إنقاذ الزوجة وطفلتيه، وزوجة شقيقه بعد نقلهم للمستشفى.

وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان البلاغ، وتبين أن الأب 35 سنة، «فلاح»، من أبو كبير بمحافظة الشرقية، ومقيم بالقنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، مقتول بالطعن، وغارق في دمائه، وهناك شروع في قتل طفلتيه، 6 سنوات، و4 سنوات، وأصيبوا بطعنات وخضعت الزوجة وزوجة شقيق الأب، لإجراء عملية جراحية فى مستشفى القنطرة غرب، في محاولة لإنقاذ حياتها بعد طعنها بجرح طعني في البطن، بينما قتل الزوج، وتم نقله طفلتيه إلى مستشفى الإسماعيلية العام، في حالة خطرة.

واكتشف الطاقم الطبي بالمستشفى، أثناء محاولة إنقاذ الزوجة، أنها حامل في الشهر الخامس، ومصابة بعدة طعنات نافذة في البطن حتي الرحم، ما تسبب في قتل الجنين، بينما أصيبت طفلتيه بطعنات نافذه في البطن والظهر والصدر وحرر محضر بالواقعة، وانتقلت النيابة لمكان الحادث للتحقيق في الواقعة.