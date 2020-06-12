تفقد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي اليوم (الجمعة) محجر مطار الملك خالد الدولي، أحد محاجر وزارة البيئة والمياه والزراعة الحيوية، الذي أنشئ بقيمة إجمالية بلغت 12.778.318 ريالًا، ووقف على تقدم العمل في المحجر المخطط افتتاحه قريباً، الذي يحتوي على مبنى للإدارة، ومبان مخصصة للإرساليات النباتية والحيوانية، ومختبر للآفات النباتية، ومختبر للتشخيص البيطري، ومستودعات، وغرف للتبخير وغرف للمعالجة.

وثمّن المشيطي الاهتمام والدعم المستمر اللذين تحظى بهما الوزارة وقطاعاتها من القيادة الرشيدة لتنفيذ مشاريعها، في ظل ما خصص لها من اعتمادات مالية كبيرة لتقديم أرقى الخدمات ووصولها للمواطنين والمقيمين بكل يسر وسهولة.



وفي نهاية جولته، حث نائب وزير البيئة والمياه والزراعة الجميع على بذل قصارى الجهد والتفاني في العمل لتقديم كل الخدمات المناطة بعمل المحجر.