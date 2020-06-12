دفع انقطاع التيار الكهربائي في منطقة الباحة خلال ثلاث ساعات متتالية عدداً من المواطنين إلى الخروج لساحات البيوت والأحواش لتناول وجبات الغداء تحت ضوء الشمس، إثر التعتيم المتصل للرؤية داخل المنازل.

وتحفظ عدد من الأهالي على قطع الخدمة وعودتها بصورة متكررة ما يؤثر على أجهزة تبريد وحفظ الأطعمة، فيما عبّر ذوو مرضى منومين بمستشفى الملك فهد عن قلقهم على صحة وسلامة ذويهم.

من جهته، عزا مدير مكتب شركة الكهرباء في الباحة المهندس إبراهيم علي الغامدي المشكلة إلى عطل في المحطة المقامة بمنطقة ساحلية، موضحاً أن تكرار انقطاع التيار خارج عن إرادتهم، ومؤكداً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالإبلاغ والمتابعة.

من جانبها، ذكرت الشركة السعودية للكهرباء عبر «تويتر» اليوم (الجمعة) أن عطلا فنيا طارئا تسبب في انقطاع جزئي للخدمة الكهربائية عن بعض المشتركين في الباحة وبيشة وتهامة.

وأشارت إلى أن فرق الطوارئ الميدانية تعمل على إعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن، معتذرة لمشتركيها المتأثرين عن هذا العطل الذي وصفته بأنه «خارج عن إرادتها».