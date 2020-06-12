أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) أنه تم تسجيل 3921 حالة مؤكدة جديدة لفايروس كورونا الجديد (كوفيد -19)، ليصل الإجمالي إلى 119942 حالة ويصل مجموع حالات التعافي 81029 بعد تسجيل 1010 حالة تعافي جديدة فيما بلغ مجموع الوفيات 893 بعد تسجيل 36 حالة وفاة جديدةوبلغت مجموع الحالات النشطة 38020 منها 1820 حالة حرجة.وتوزعت الاصابات على المناطق على النحو التالي: الرياض 1584 جدة391 مكة197 الهفوف192 الخبر175 المدينة 144 الدمام104 القطيف93 الدرعية93 المبرز84 الطائف83 الظهران52 الجبيل51 الخرج42 ابها39 صفوى32 الجفر31 وادي الدواسر27 خميس مشيط26 عنيزة24 حائل24 المزاحمية22 حوطة بني تميم22 بقيق21 نجران21 العيون19 بريدة19 الرس16 تبوك16 ينبع14 عرعر14 حفر الباطن13 راس تنورة12 حريملاء 12 عفيف10 الدوادمسي9 الباحة8 النماص8 محايل عسير8 شرورة8 القويعية8 رنية7 الدلم7 البكيرية6 الخفجي6 رماح6 البدائع5 البجادية5 رفائع الجمش5 ريضة العرض5 المخواة4 ثادق4 احد رفيدة3 بيش3 اضم3 ليلى3 المجمعة3 طبرجل2 وادي الفرع2 مهد الذهب2 القوارة2 عيون الجواء2 رياض الخبر2 القوز2 المويه2 المضة2 سراة عبيدة2 وادي بن هشبل2 قرية العليا2 سلوى2 صبيا2 صامطة2 الليث2 العويقلة2 رفحاء2 الخاصرة2 الزلفي2 مرات2 ميقوع2 فيما سجلت حالة واحدة في كل من بلجرشي والحناكية والنبهانية وقصيباء وعقلة الصقور والمظيلف والقنفذة والمحاني وظلم وقيا وام الدوم وتنومة والبشائر وبيشة والبطحاء والريث والدائر وجازان وخليص وخياش ويدمة والحريق والرين والسليل وضرماء وساجر وشقراء وثيلان والوجهن واملج والقرى