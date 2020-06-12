أوضح مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي أن أعمال الوزارة لإصلاح وتوسعة طريق الدمام أبو حدرية الخفجي تتضمن إعادة إنشائه بتوسعته لـ3 مسارات مع تحسين تقاطع الطريق مع الطريق المؤدي لمنفذ الخفجي الحدودي، إضافة إلى عدد من مشاريع الصيانة الوقائية.

وأوضح الغامدي أن خطة الوزارة لرفع كفاءة الطريق التشغيلية ورفع مستوى الخدمة عليه تشتمل على عدد من المحاور يتم تنفيذها حسب التالي: مشاريع التنفيذ وذلك بإعادة إنشاء الطريق وتوسعته لـ3 مسارات لكل اتجاه، وجار العمل على تقاطع رأس مشعاب وحتى مدخل محافظة الخفجي الجنوبي، وذلك ضمن عدد من مشاريع التنفيذ بطول (82) كم (41 كم بالاتجاهين)، إضافة إلى تحسين تقاطع الطريق مع الطريق المؤدي لمنفذ الخفجي الحدودي بإنشاء جسر والمنحدرات والمرتقيات الخاصة به، مشيرا إلى أنه جار إعادة ترسية المشروع من تقاطع رأس مشعاب باتجاه الخفجي بطول 17 کم، والذي تم سحبه من المقاول.

كما أوضح أن العمل جار بشكل جيد بالمشروع الآخر الذي تمت إعادة ترسيته بطول 22 كم وبتكلفة تجاوزت (77) مليون ريال، إذ تم الانتهاء من أعمال طبقة الأساس الأسفلتية الأولى بالتحويلة القائمة بطول (10) كم، والانتهاء من أعمال الطبقة الأسفلتية الثانية بطول (3) كم.

وأشار الغامدي إلى أعمال الإصلاح لطبقات الأسفلت القائمة ضمن أعمال الصيانة الوقائية من خلال عدد من تباليغ الصيانة الوقائية، إذ تم الانتهاء من تنفيذ 8 كم باتجاه أبو حدرية ومسافة 3.5 كم باتجاه الدمام ضمن تبليغ أعمال صيانة وقائية بطول (41) كم بالاتجاهين وبتكلفة (130) مليون ريال، إضافة إلى إصلاح الطريق بطول (17) كم وبتكلفة نحو (17) مليون ريال بحدود محافظة النعيرية، إذ تم الانتهاء من تنفيذ مسافة 6 كم باتجاه الدمام عند منطقة (منيفة) وجار العمل، مضيفا أنه تم الانتهاء من إزالة الجسر الواقع على طريق الدمام - أبوحدرية عند العلامة الكيلومترية (800+511)، وتم تنفيذ الطبقة الأسفلتية أسفل الجسر، إضافة إلى أن إصلاح الجسرين عند تقاطع الطريق مع طريق أبوحدرية النعيرية جار العمل بهما.