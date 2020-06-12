قامت بلدية محافظة النعيرية خلال الأسبوعين الماضيين بعدد من الجولات الرقابية والتفتيشية تم خلالها زيارة 649 محلاً ومنشأة ومصادرة وإتلاف 1028 كيلوغرام من المواد الغذائية الفاسدة لسوء حفظها وتخزينها. وتأتي هذه الجولات التفتيشية التي تنفذها البلدية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والبلدية، وكذلك تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا، على كافة المنشآت التجارية والغذائية بالمحافظة.

وأكد رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني أن البلدية خلال هذه الفترة تكثف أعمالها الرقابية والتفتيشية على كافة المنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة للمواطنين للتأكد من سلامة الغذاء ومواصلة أعمال الإصحاح البيئي للحد من انتشار من فايروس كورونا والوقاية منه، لافتا إلى أن الجولات التي نفذتها الفرق الرقابية بالبلدية أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات الصحية وفرض غرامات مالية على المخالفات، ومصادرة مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشار المهندس الرجباني إلى أن المخالفات المرصودة تركزت في انتهاء الشهادات الصحية للعاملين وعدم وجود ترخيص وتدني مستوى النظافة العامة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد ووجود مواد مجهولة المصدر.

ودعا إلى تعاون المواطنين والمقيمين بالمحافظة في الإبلاغ عن كافة الملاحظات والمخالفات والشكاوى على الخدمات البلدية من خلال التواصل مع مركز البلاغات (940).