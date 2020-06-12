تمكن مركز القلب بمنطقة الجوف منذ بداية جائحة فايروس كورونا من خدمة أكثر من 1000 مريض.

وقالت صحة الجوف: إن المركز تمكن من إجراء ما يزيد على 300 إجراء طبي، منها 3 عمليات قلب مفتوح، و180 قسطرة استكشافية، و120 قسطرة علاجية وتركيب دعامات وقياس لضغط الشرايين، و460 تخطيطا للقلب، و400 تصوير للقلب عن طريق الصدى (الإيكو) للكبار، و30 تصويراً للقلب عن طريق الصدى (الإيكو) للأطفال. وبينت أنه تم دعم المركز أخيراً من خلال استقطاب مجموعة من الاستشاريين الأكفاء في تخصصات مختلفة في القلب للعمل بالمركز؛ في خطوة تساهم في رفع الأداء بالمركز وتوسيع الإجراءات والتدخلات الطبية فيه.

وأكدت «صحة الجوف» أنها تسعى لتطوير المركز ليكون أحد أفضل المراكز بالمملكة. وفي السياق نفسه، أطلق المركز منذ بداية الجائحة مبادرات تحت شعار نخدمك في بيتك، من ضمنها مبادرة بإمكانك التواصل مع طبيبك بخدمة العيادات الاستشارية وذلك بتخصيص رقم 016256060 تحويلة 1516، وجدولة مواعيد الأطباء بفترتين صباحية ومسائية للرد على استفساراتهم وهم في منازلهم بعد الرجوع لملف المريض وتقديم الاستشارة الطبية وتقديم كافة المساعدة، في مبادرة تهدف لخدمة المستفيدين من المركز، وتسهيلاً لهم للحصول على العلاج دون الحضور للمركز، وإعادة جدولة مواعيدهم حسب الأولويات ومراعاة الحالات الطارئة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي يقدمها المركز، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية وكذلك رفع مستوى السلامة وتقليل المخاطر.