نفذت أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس (الخميس)، 931 جولة رقابية صحية، و(9) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتَج عنها تحرير (75) مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، ورصد (48) مخالفة للأنشطة المستثناة خلال ساعات منع التجول، و(3) مخالفات تكدس في مساكن العمالة، كما قامت الأمانة أيضا بغسل وتطهير وتعقيم العديد من المواقع في المنطقة، إذ تم تطهير وتعقيم وغسل (1286) موقعا.

وأوضح المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن هذه الجولات تأتي استمرارا للجهود المبذولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها أمانة المنطقة الشرقية للحد من انتشار فايروس كورونا، لافتا إلى أن هذه الجهود شملت أعمال التعقيم والتطهير للأحياء والشوارع العامة، وكذلك المنشآت الغذائية والتجارية التي يتوافد إليها المواطنون، وتحديداً في هذه الفترة بعد انتهاء فترة منع التجول الكلي، مشيرا إلى أن الأمانة حقّقت الكثير من منجزات خطتها الدورية القائمة على بنود مختلفة لتحقيق الصحة والسلامة للمجتمع.

وقال إن خطة الأمانة تأتي تماشياً مع الجهود المبذولة لمكافحة فايروس كورونا، باتخاذ كافة التدابير الوقائية الملائمة للوقاية من الأمراض حفاظاً على الصحة العامة، مهيبا بالجميع ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تؤثر على المجتمع وسلامته عبر التواصل مع مركز البلاغات (940).