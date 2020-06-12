قامت اللجنة الخماسية بمحافظة خميس مشيط بتفريق التجمّعات العمالية المخالفة منعاً لتفشي فايروس كورونا، والتي شهدها شارع الخياطين بحي الخالدية، تجاوباً مع ما نشرته «عكاظ» بعنوان: «ارتفاع في حالات الإصابة بـ«كورونا» في خميس مشيط.. والمواطنون: التجمعات العمالية مخيفة.. أين اللجنة الخماسية؟».

وقال رئيس اللجنة الخماسية في المحافظة محمد عسيري إن اللجنة نفذت اليوم 3 جولات ميدانية متفرقة في الموقع، وتم تفريق التجمعات العمالية، مضيفا: بالتعاون مع بلدية المحافظة، ضُبط وافد يمارس الحلاقة في الخفاء، بعد بلاغ مواطن، وتم إغلاق صالون الحلاقة باللحام، فيما قامت الأجهزة الأمنية بتغريم أي شخص لم يرتد الكمام، مبينا أن أعمال اللجنة الخماسية تتم بشكل يومي.