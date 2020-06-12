فجع الوسط الاقتصادي والصحفي أمس (الخميس) بنبأ وفاة أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور وديع كابلي. وعُرف كابلي بحضوره الاقتصادي البارز في الأوساط الإعلامية، عبر مقالاته في عدة وسائل إعلامية.وعمل كابلي خبيراً سابقاً في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وكان مستشاراً لعدة جهات حكومية وأهلية، وله العديد من المؤلفات التي تتناول الشأن الاقتصادي، منها «اقتصاديات ما بعد الطفرة» و«علم الاقتصاد بين النظرية والتطبيق».ونعت جامعة الملك عبدالعزيز كابلي، مقدمةً العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ولجميع منسوبي كلية الاقتصاد والإدارة. وبكل حزن وأسى نعى مغردون في مواقع التواصل الاجتماعي الفقيد، مستذكرين مواقفه مع طلابه ومحبيه.والفقيد شقيق هند، وهيب، واصف، عبدالعزيز، فاضل، ووجدي، ووالد أشرف، وأيمن.