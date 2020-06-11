أعلنت ماليزيا، اليوم (الخميس)، أن مواطنيها لن يؤدوا فريضة الحج هذا العام بسبب المخاوف من فايروس «كورونا»، لتحذو بذلك حذو كل من إندونيسيا والهند.

وقال وزير الشؤون الدينية الماليزي ذو الكفل محمد البكري: «إن بلاده قررت منع مواطنيها من المشاركة في حج هذا العام بسبب مخاطر مرض فايروس «كورونا» المستجد، وعدم وجود لقاح للوقاية منه».

وأضاف في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون الماليزي: «أرجو أن يتحلى الحجاج بالصبر ويتقبلوا القرار».

وفي بيان منفصل، قال مجلس الحج الذي يدير خطط الادخار للراغبين في الحج: «إن القرار سيؤثر على نحو 31600 شخص وقع عليهم الاختيار لأداء الفريضة هذا العام»، فيما أعلنت ماليزيا اكتشاف 8369 حالة إصابة بالفايروس و118 وفاة.

واستبقت إندونيسيا التي تعد أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، القرار النهائي حول موسم الحج لهذا العام في ظل جائحة «كورونا»، وأعلنت مطلع يونيو الجاري إلغاء رحلات الحج لمواطنيها واستمرار القيود على السفر بسبب المخاوف من الفايروس المستجد.

وأوضح وزير الشؤون الدينية في إندونيسيا فخر الرازي، في تصريح تناقلته صحف محلية، أنه تم تأجيل سفر الحجاج الإندونيسيين إلى العام القادم بسبب استمرار وباء «كورونا»، حفاظاً على سلامتهم وصحتهم، مؤكداً أن ضمان صحة وسلامة الحجاج من أولويات وزارته.

ولفت إلى أن القرار المتخذ يشمل جميع المواطنين الإندونيسيين، وأنه لن يتم منح امتيازات لأحد، مشيراً إلى أن حصة حجاج بلاده لهذا العام بلغت 221 ألف حاج باعتبارها أكبر دولة إسلامية وتمتلك أعلى نسبة وفق الحصص الموزعة رسمياً، فيما تطبق بلاده نظاماً لا يسمح بأداء الحج سوى مرة كل 20 عاماً، وفقاً لأمانة مجلس الوزراء الإندونيسي.

من جهتها، أعلنت الهند إلغاء ترتيبات الحج لمواطنيها لموسم حج هذا العام، ونقلت صحيفة «هندوستان تايمز» أن لجنة الحج المركزية الهندية وزعت مذكرة داخلية مفادها أنها لن تستطيع عمل الترتيبات اللازمة للحجاج الهنود لأداء مناسك الحج بسبب تفشي جائحة «كورونا» ولضيق الوقت المتاح، وتتضمن المذكرة أن اللجنة الهندية المعنية طلبت من جميع الحجاج الهنود إلغاء إجراءات السفر.

وقال رئيس اللجنة التنفيذية المركزية للحج الهندية مقصود أحمد خان: «قررنا إلغاء جميع الترتيبات لموسم حج هذا العام، ومن الصعب جداً عمل أية ترتيبات في ظل الوقت الضيق المتبقي»، مشيراً إلى أنه سيتم إعادة جميع الأموال التي دفعها الحجاج لهم في أقرب فرصة.

وكان من المتوقع أن يؤدي نحو 175 ألف حاج هندي مناسك الحج لهذا العام، وكان يفترض مغادرة طلائعهم إلى مطار جدة في ٢٥ يونيو الجاري.