أنقذت دوريات حرس الحدود البحرية بمنطقة المدينة المنورة بحاراً يمنياً بعد تعرضه لوعكة صحية على متن إحدى القاطرات العاملة بمنطقة عمليات مركز البريكة التابع لقوة مراكز بدر.

وأوضح المتحدث باسم قيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة المقدم فهد بن فرج عبدالحميد أنه في صباح اليوم (الخميس) ورد اتصال لبرج المراقبة بميناء الملك فهد الصناعي من كابتن إحدى القاطرات يفيد بوجود حالة مرضية لبحار يمني الجنسية على متن القاطرة.

وأضاف: «تم توجيه الدورية البحرية التابعة لمركز البريكة لموقع القاطرة التي تبعد بمسافة ميلين بحريين عن المركز، وقامت الدورية بإخلاء المريض إلى الرصيف البحري التابع للمركز، ومن ثم تم نقله بواسطة إسعاف حرس الحدود إلى المركز الصحي بالرايس حيث تلقى العلاج اللازم وغادر المركز الصحي بعد استقرار حالته، وأُعيد إلى القاطرة من قبل دورية حرس الحدود وهو بحالة جيدة».