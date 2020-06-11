أصيب خمسة أشخاص من عائلة مصرية بإصابات تراوحت ما بين البسيطة ومتوسطة الخطورة، نتيجة انفجار أسطوانة غاز في الشقة التي تقطنها العائلة بنجران.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بمنطقة نجران سعود آل دويس أن عمليات هيئة الهلال الأحمر بنجران تلقت عند ٦:٣٣ من مساء اليوم (الخميس) بلاغاً من عمليات الدفاع المدني بحدوث انفجار أسطوانة غاز في شقة تسكنها عائلة مكونة من خمسة أشخاص في حي الخالدية.

وأضاف: «تم توجيه ٦ فرق إسعافية منها فرقتا عناية متقدمة (ALS)، وعند مباشرة الفرق للموقع الساعة ٦:٣٨ اتضح وجود عائلة مكونة من الأب والأم وثلاثة أطفال من الجنسية المصرية، تراوحت إصاباتهم بين (حالة متوسطة الخطورة وأربع حالات بسيطة)، وتم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات ونقل حالتين لمستشفى الملك خالد، وثلاث حالات طفيفة تم علاجهم في الموقع ورفضوا الذهاب للمستشفى».