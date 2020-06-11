عبّر أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز عن شكره وتقديره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على اختيار منطقة الباحة ضمن مسار رالي داكار الدولي ٢٠٢١.

ونوه الأمير حسام بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للرياضيين والرياضة بجميع أنواعها، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 لتكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة، مؤكداً أن المملكة بفضل الله ثم بقيادتها الحكيمة أصبحت مضرب مثال في مجالات عدّة ومن ضمنها المجال الرياضي.

وتطلع أمير الباحة إلى تحقيق الأثر الإيجابي لرالي داكار الدولي 2021 الذي أعلنت وزارة الرياضة اليوم (الخميس) استضافة المملكة له للعام الثاني على التوالي، خلال الفترة من 3 ـ 15 يناير 2021، من خلال التسويق السياحي والمردود الاقتصادي بمشاريع نوعية، داعياً الله أن يديم على هذه البلاد قيادتها وأمنها واستقرارها.