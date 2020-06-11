أكد عدد من صيادي الأسماك في جازان أن جائحة «كورونا» تسببت لهم بخسائر مادية خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب قلة المعروض ما نتج عنه ارتفاع أسعار الأسماك وعزوف الزبائن عن الشراء، إضافة إلى توقف نشاط بيع الأسماك خلال الفترة السابقة، إذ تراوح سعر كيلو أسماك الضيرك بين 60 ـ 70 ريالاً، وسعر البياض بين 40 ـ 50 ريالاً.

وذكر عدد من الصيادين لـ«عكاظ» أن ارتفاع سعر الأسماك يعود لانخفاض أعداد الصيادين وعدم القدرة على تغطية متطلبات السوق.

وتُسجِّل أسعار الأسماك أرقاماً تصل إلى 1500 ريال داخل حراج السمك الذي يقع بالقرب من مرسى الصيادين، لكن ما يلفت نظر الزائر هو الأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة التي تحتكر الموقع وتعمل على البيع بالأسعار التي تناسبها.

وأشار البائع حسين إبراهيم إلى أن سوق السمك ينتعش بصورة كبيرة مع موسم الإجازات نظراً للإقبال عليه خصوصا من السياح القادمين من خارج المنطقة، مضيفاً: «في الإجازة الحالية، وبسبب فايروس كورونا، غاب ذلك الإقبال ما أثر على دخلنا اليومي».

وطالب علي أحمد الجهات المعنية بمراقبة أسعار الأسماك التي ارتفعت خلال الفترة الماضية، خصوصا السمك الجازاني الذي يتميز بالمذاق الرفيع.