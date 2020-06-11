لم تقف الممرضة أماني منصور المحمدي مكتوفة الأيدي أمام الطلب المتزايد على غطاء الوجه الواقي، وهو إحدى معدات الحماية للوجه من الرذاذ المتطاير أثناء التعامل مع حالات الأمراض المعدية (face shield)، بل قامت بعمل هذا الغطاء بأدوات متوفرة وصممته في منزلها بطريقه سهلة وميسرة.

وفي التفاصيل، قامت الممرضة أماني المحمدي، التي تعمل في عيادات «تطمن» بالمدينة المنورة التي استحدثتها وزارة الصحة لكشف حالات اشتباه الإصابة بفايروس كورونا في عدد من مناطق المملكة؛ بعمل هذا الغطاء الذي يستخدمه الممارسون الصحيون لحماية أنفسهم من الرذاذ المتطاير أثناء فحص حالات الاشتباه أو التعامل المباشر مع حالات «كورونا» المؤكدة في المستشفيات، بعد توفير الحاجات اللازمة كافة لتصميمه والمتوفرة في عدد من القرطاسيات والمكتبات بثمن زهيد.

من جانبها، تبنت إدارة مستشفى الملك فهد العام بالمدينة هذه الفكرة بعد أن عرضتها الممرضة على الإدارة، إذ بين المدير التنفيذي لمجمع مستشفى الملك فهد العام بالمدينة أن الإدارة على استعداد تام لتبني هذه الفكرة وتصنيع 1000 قطعة، بالتعاون مع قسم المشاركة المجتمعية بالمستشفى وقسم الجودة وسلامة المرضى، لضمان توفر جميع معايير الجودة والسلامة قبل الاستخدام.