أعلنت إدارة أحد المطاعم بسيهات إيقاف العمل مؤقتا بعد الاشتباه بإصابة أحد الموظفين بفايروس كورونا المستجد.

وقال المطعم في منشور على حسابه الرسمي في الإنستغرام إنه جرى عزل الحالة صحياً وعزل جميع المخالطين للحالة.

وأضاف أنه وكإجراء احترازي سيتم تعقيم وتطهير المطعم وسكن العاملين والتخلص من منتجات المطعم تماماً لضمان سلامة أعضاء الفريق والزبائن.

وقال بيان صادر عن المطعم «من منطلق الشفافية والوضوح الذي هو نهجنا، فإننا نعلن عن إيقاف العمل مؤقتا في المطعم في بسيهات ابتداء من اليوم الخميس 11/6/2020 وذلك بعد الاشتباه بإصابة أحد أعضاء فريقنا بفايروس كورونا المستجد».

وأضاف البيان «قمنا على الفور بعزل الحالة صحيا وعزل جميع المخالطين للحالة حسب توجيهات الجهات الصحية وكإجراء احترازي إضافي سيتم تعقيم وتطهير المطعم وسكن العاملين والتخلص من منتجات المطعم تماما لضمان سلامة أعضاء فريقنا وزبائننا الكرام».

من جانب آخر، أعلن أحد المطاعم المشهورة إغلاق فرعيه بالدمام وإيقاف العمل مؤقتا ابتداء من أمس (الأربعاء) للاشتباه بإصابة أحد أعضاء الفريق بفايروس كورونا المستجد.

وقال بيان صادر عن الشركة، «من منطلق الشفافية والوضوح الذي هو نهج شركتنا، فإننا نعلن عن إيقاف العمل مؤقتا في فرعينا في مدينة الدمام ابتداء من يوم (الأربعاء) الموافق 16/6/2020 وذلك بعد الاشتباه بإصابة أحد أعضاء فريقنا بفايروس كورونا المستجد».

وأضاف البيان «قمنا على الفور بعزل الحالة صحيا وعزل جميع المخالطين للحالة حسب توجيهات الجهات الصحية وكإجراء احترازي إضافي سيتم تعقيم وتطهير الفرعين وسكن الشركة والتخلص من منتجات الفرعين تماما لضمان سلامة أعضاء فريقنا وزبائننا الكرام».