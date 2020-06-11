وقّعت نيسان العربية السعودية اتفاقية شراكة مع «صحة مكة المكرمة» للمساهمة في مكافحة تفشي فايروس كورونا.

وتهدف المبادرة المجتمعية التي أطلقتها نيسان العربية السعودية إلى زيادة الدعم المقدم للوزارة من خلال تزويد العاملين لديها في مجال الرعاية الصحية بأسطول من سيارات نيسان لتسهيل تنقّلهم خلال هذه الفترة العصيبة.

ووقّع اتفاقية الشراكة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير والمدير التنفيذي لشركة نيسان العربية السعودية بدر الحسامي.

وقال الحسامي في هذا الإطار: «لطالما أعطت شركة نيسان الأولوية لجميع شركائها، سواءً كانوا عملاء أو موظفين أو وكلاء أو المجتمعات المحيطة، فإن شركاءنا هم في صميم ما نقوم به. من واجبنا كعلامة تجارية عالمية وشركة مسؤولة أن نبذل كل ما بوسعنا لدعم الأبطال الذين يحاربون هذا الوباء. ومن خلال تعاوننا مع صحة مكة، نأمل التواصل مع أكبر عدد ممكن من الأشخاص في مكة المكرمة ومنحهم المساعدة التي يحتاجون إليها. فشركة نيسان العربية السعودية تسعى باستمرار للمساهمة في دعم المجتمع السعودي، وتقع على عاتقنا جميعاً في هذه الأوقات الصعبة مسؤولية التقيّد بتعليمات الحكومة من أجل الحدّ من انتشار الفايروس».

وتعكس هذه الشراكة التعاون بين القطاعين العام والخاص الذي أصبح ضرورياً لخدمة المجتمع وحمايته. فمع ازدياد فحوصات فايروس كورونا الميدانية في أنحاء المملكة العربية السعودية كافة، برزت حاجة متنامية إلى دعم المتخصصين في مجال الرعاية الصحية، مما منح الشركات فرصة لتقديم المساعدة لهم بأي طريقة ممكنة.

وسيتيح أسطول نيسان العربية السعودية نقل العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى أيّ مكان تبرز فيه حاجة إليهم، وبالتالي المساهمة في الجهود المبذولة لزيادة الفحوصات الميدانية وتسهيل حركة العاملين في مجال الرعاية الصحية في مكة المكرمة.