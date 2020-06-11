أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) أنه تم تسجيل 3733 حالة مؤكدة جديدة لفايروس كورونا الجديد، ليصل الإجمالي 116021 فيما تم تسجيل 2065 حالة تعافي ليصل الاجمالي 80019 وتم تسجيل 38 حالة وفاة ليصل المجموع الى 857 حالةوبلغ مجموع الحالات النشطة 35145 منها 1738 حالة حرجةوتوزعة الاصابات على المناطق على النحو التالي: الرياض 1431 جدة 294 مكة المكرمة 293 الدمام 214 الهفوف 206 الخبر100 بريدة 78 الطائف77 المدينة المنورة74 المبرز52 القطيف52 الظهران50 حفر الباطن47 تبوك45 الدرعية40 الخرج34 خميس مشيط32 وادي الدواسر31 ابها28 الجبيل28 المزاحمية28 حوطة بني تميم22 العيون20 بيشة20 حائل20 جازان20 نجران19 رفائع الجمش19 راس تنورة17 عفيف16 عنيزة15 احد رفيدة13 الرس12 الخفجي11 النعيرية11 نفي11 ينبع10 صبيا10 السليل10 محايل عسير8 البشائر7 القوز6 شرورة6 عرع6 الدوادمي6 المجمعة6 الزلفي6 رماح6 البدائع5 رياض الخبراء5 قرية العليا5 سلوى5 ساجر5 السحن4 سبت العلاية4 تبالة4 الدرب4 الليث4 القويعية4 الرين4 الاسياح4 شقراء4 وادي الفرع3 عيون الجواء3 القنفذة3 ظلم3 الحرجة3 النماص3 تنومة3 مليجة3 بقعاء3 بيش3 البجادية3 الخاصرة3 ضرماء3 رويض العرض3 الباحة2 البكيرية2 المذنب2 الخرمة2 المويه2 تثليث2 بقيق2 عريعرة2 ضمد2 خليص2 يدمة2 الدلم2 حريملاء2 مرات2 فيما سجلت حالة واحدة في كل من المخواة والقرى وطبرجل والحناكية ومهد الذهب والنبهانية وضرية ومنفذ الحديثة والقريات والمظيلف ونمرة وثريبان والقريع وميسان والمضة والمجاردة وظهران الجنوب وسراة عبيدة ووادي بن هشبل والبطحاء وصفوى والشملي والعيدابي والحرث وصامطة واحد المسارحة ورابغ وبدر الجنوب والعويقلة ورفحاء وليلى والحريق وثادق وثيلان.