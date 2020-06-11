تفقد نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم (الخميس)، ميناء محافظة جزر فرسان، في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف الجهات الحكومية والخدمية بالمنطقة.

ووقف نائب أمير المنطقة خلال الجولة على الخدمات المقدمة للمسافرين من ميناء فرسان والقادمين إليه من ميناء جازان، مطلعاً على الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الهيئة العامة والنقل بميناءي جازان وفرسان وعبارات نقل الركاب للحد من انتشار فايروس كورونا.

واطلع ميدانياً على المراحل المنجزة من مشروع تطوير ميناء فرسان الذي تم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية منه بقيمة إجمالية بلغت 358 مليون ريال.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد عن سعادته بزيارة الميناء وما شاهده واستمع إليه خلال الزيارة، موجهاً بمضاعفة الجهود وبذل المزيد لتقديم كل ما يسهم في تطوير محافظة فرسان ويقدم أفضل الخدمات لأهالي وزوار المحافظة وكل ما يعود بالنفع والفائدة على الجميع انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

حضر الجولة وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي، ومحافظ فرسان حسن بن حسين الحازمي، ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان المهندس مبارك بن ناصر المطوع، ومساعد مدير ميناء جيزان منصور بن ابراهيم زكري.