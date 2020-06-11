أغلقت بلدية أضم، 13 محلاً لعدم توافر جهاز الدفع الإلكتروني (مدى) خلال جولاتها الرقابية التي نفذتها على المحلات التجارية ومحطات الوقود والمطاعم في المحافظة والمراكز التابعة لها.



ونفذ قسم صحة البيئة بالبلدية الأسبوع الماضي 85 جولة أغلق خلالها عدة محلات مخالفة وطبقت الغرامات والأنظمة بحق المخالفة.