وجّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال فرع النيابة العامة في المنطقة برصد جميع ملابسات حادثة وفاة طفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات في محافظة الحَرَجة جنوب منطقة عسير، والتحقيق مع جميع الأطراف المعنية والإشعار بنتيجة التحقيقات، كما وجّه بنقل الأسرة المفجوعة لمنزل لائق حتى تنتهي إجراءات التحقيق، وستصدر الإمارة بياناً إلحاقياً لإعلان التفصيلات بكل دقة ووضوح.

وقد أصدرت إمارة منطقة عسير بيانا أوضحت فيه: أنه إشارة إلى ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاة طفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات في محافظة الحرجة، جنوب منطقة عسير، فإن إمارة منطقة عسير تتقدم بصادق التعازي والمواساة لوالد الطفلة وأسرتها، رحمها الله وأحسن عزاءهم. وأكدت الإمارة أنها ترى في إزهاق أي روح شبهة جريمة ستأخذ ما تستحقه من الاهتمام والمتابعة والتحقيق والاستقصاء حتى تتجلى الحقيقة الكاملة، وأن اللجنة تتحمل مسؤولية أخذ أشد الاحتياطات اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة بطريقة تحفظ كرامة الناس وحقوقهم، فضلاً عن سلامتهم وسلامة ذويهم، وستعمل الإمارة بكل حزم وحياد على الانتصاف من اللجنة أو إنصافها في ضوء نتائج التحقيق.