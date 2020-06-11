تواصل بلدية محافظة القطيف أعمال تنفيذ مشروع طريق سلمان الفارسي الواقع في شمال الناصرة الممتد من دوار كورنيش الناصرة حتى الطريق السريع «الجبيل - الدمام» على امتداد نحو 4 كيلومترات وبعرض 40 متراً، إذ بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى 80 %.



وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني أن المشروع يعتبر أحد الطرق الشريانية الجديدة، حيث يربط محافظة القطيف بطريق «الجبيل - الدمام» السريع. لافتاً إلى أنه سيتم تطوير وتأهيل الطريق من امتداد طريق شمال الناصرة شرقاً والمتقاطع مع شارع العوامية إلى طريق قيس بن الهيثم غرباً عند محطة الصرف الصحي، مشيراً إلى أنه شمل «تطهير ونظافة الموقع الخاص بالطريق مع أعمال الردم والقطع والإزالة والتسوية اللازمة لذلك للوصول إلى منسوب طبقة ما تحت الأساس الحجري حسب المناسيب التصميمية للمخططات المعتمدة للطريق مع كشط وإعادة سفلتة لجزء الأرضية».



وأشار إلى أنه تتم دراسة وتنفيذ جميع حاجات المحافظة بشكل كامل، بما يحقق النهضة العمرانية الشاملة وتطوير البنى التحتية وفك الاختناقات المرورية، موضحاً أن البلدية تقوم بإعداد دراسة عمرانية للمحافظة بمحاور عدة، مثل توسعة الطرق كتطوير تقاطعات الشوارع الرئيسية، وفتح طرق شريانية جديدة تربط مدن وقرى المحافظة.



وأضاف أن البلدية تقف على جميع المشاريع الجاري تنفيذها وعلى نسبة ومستوى الإنجاز والجودة فيها، وذلك حرصاً منها على سرعة التنفيذ وفق البرنامج الزمني لكل مشروع، مشيراً إلى أن البلدية تسعى من خلال خطة شاملة إلى تغطية كامل مخططات المحافظة وتوابعها بمشاريع تطويرية وتأهيل الطرق بالسفلتة والإنارة.



وقال الحسيني: «تزايد النمو السكاني أحد العوامل التي تسبب أزمة مرورية وتخل بانسياب الحركة المرورية؛ الأمر الذي دعا لاعتماد مشاريع لتأهيل وتطوير الطرق ليتناسب ذلك مع حجم النمو في المحافظة على الأصعدة كافة، ولتسهل الحركة المرورية في المحافظة».