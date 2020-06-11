أنهت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، ممثلة بإدارة التعاقد والاستقطاب بالموارد البشرية، أعمالها باستضافة اللجنة على مستوى وزارة الصحة للتعاقدات الخارجية للأطباء عن طريق «سكايب»، نظراً للظروف التي يشهدها العالم من جائحة كورونا.



جاء ذلك بإشراف المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة فارس بن مخيلف الرويلي وبحضور أعضاء اللجنة المكونة من مجموعة من الأطباء الاستشاريين السعوديين بالمنطقة بمختلف التخصصات، بهدف سد احتياج المنطقة من الكفاءات الطبية المتميزة في التخصصات النادرة.



وقالت «صحة الجوف» إن التخصصات تشمل «جراحة أوعية دموية وتداخلية - جراحة قلب وصدر - قلب - كلى - تأهيل وعلاج (طب رياضي)، أمراض دم - أمراض صدرية - جراحة وجه وفكين - عناية مركزة أطفال - جهاز هضمي - جراحة أعصاب - جراحة تجميل - تخدير وإنعاش أطفال - تخدير وإنعاش - جراحة أنف وأذن وحنجرة - جراحة عظام أطفال» من فئة استشاري، أخصائي ونائب.



والجدير بالذكر أن لجنة التعاقدات الخارجية استقبلت من خلال «سكايب» أكثر من 20 متقدما من فئة استشاري من دول عدة ومنها: الجزائر، باكستان، مصر إذ أجريت لهم المقابلات الشخصية عن طريق سكايب ومن ثم استكمال التعاقدات الطبية معهم.



وأردفت «صحة الجوف» أن ذلك يأتي حرصاً على استقطاب أفضل الكوادر الطبية للعمل داخل المنشآت الصحية على مستوى المنطقة.



وتهدف الوزارة من هذه التعاقدات إلى تجويد خدماتها والارتقاء بمستوى مرافقها الصحية وبما يتماشى مع توجهها نحو خدمة المرضى وكسب رضاهم، إذ واصلت الصحة نجاحاتها في استقطاب نخبة متميزة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على أعلى المؤهلات العلمية في أدق التخصصات الطبية.