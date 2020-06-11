نفذت الهيئة الملكية بالجبيل مشروع توزيع واستخدام جهاز الصدمات وإزالة الرجفان بمدينة الجبيل الصناعية والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى مدن المملكة العربية السعودية للتدخل الطارئ لحالات التوقف القلبي التنفسي، حيث سيتم توفيره بمقرات العمل والأماكن الحيوية والنشطة مجتمعياً بالمدينة.



من جانبه أكد رئيس قسم الخدمات الطبية الطارئة الأخصائي الأول خرصان آل مخلص أن المشروع يهدف إلى تحقيق فوائد عدة، منها الحصول على مدينة آمنة بزيادة فرص النجاة من التوقف القلبي والتنفسي، والتعامل مع الحالات الناتجة عن الجلطات والغرق، وتطبيق الإجراءات المناسبة للتعامل الصحيح مع حالات توقف القلب والتنفس، وإثراء مجتمع الجبيل الصناعية علمياً وتوعوياً بأهمية الإنعاش القلبي الرئوي.



وأشار إلى أن دماغ الإنسان وقلبه لا يستطيعان تحمل انقطاع الدم والأوكسجين عنهما لأكثر من (6) دقائق ولهذا فإن خلايا الدماغ والقلب للمصاب تبدأ بالموت تدريجياً بعد مرور تلك الدقائق الست، كما أن المعدل الطبيعي لوصول سيارة الإسعاف إلى الشخص المصاب يستغرق من (8-10) دقائق، علماً بأن أجهزة الصدمات وإزالة الرجفان تصدر التعليمات والإرشادات الصوتية والمرئية للمنقذ عند التشغيل وترتبط إلكترونياً بغرفة عمليات الخدمة الإسعافية ببرنامج الخدمات الصحية، هذا ويجب على المنقذ الاتصال بغرفة العمليات هاتفياً على رقم 997 قبل مباشرة الحالة.



الجدير بالذكر أنه سيتم تنفيذ 10 حملات لتوعية وتدريب الفئات المستهدفة باستخدام الأجهزة على مدار الخمس سنوات القادمة بمعدل حملتين سنوياً، ويأتي المشروع ضمن جهود الهيئة الملكية بالجبيل ومساعيها نحو تقديم كل ما هو أفضل وأمثل لخدمة وصحة الإنسان للوصول بمدينة الجبيل الصناعية إلى ‏أعلى معايير جودة الحياة.