تواصل أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة في مدن ومحافظات المنطقة، تنفيذ خططها الاحترازية والوقائية لضمان سلامة وصحة أبناء المنطقة والمقيمين فيها، للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد COVID19.



وأوضحت «الأمانة» أن الفرق الميدانية قامت خلال الفترة من 01 - 19 شوال 1441هـ بتنفيذ (6156) زيارة وجولة رقابية وتفتيشية على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية وأسواق النفع العام، شملت (6089) جولة نفذها المراقبون الصحيون، و(76) جولة مشتركة مع القطاعات المعنية.



وأضافت أمانة تبوك أن الجولات الرقابية الميدانية أسفرت عن رصد



(1110) مخالفات للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة من الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة ضمن جهود المملكة للتصدي لجائحة كورونا، وفي إطار أعمال ومهام الأمانة لتحقيق سلامة أفراد المجتمع، مبينة أن المخالفات شملت الإخلال بالتدابير الصحية المرتبطة بفايروس كورونا المستجد، والتكدس في الأسواق والمراكز التجارية، إضافة إلى مزاولة أنشطة غير مستثناة، ومزاولة نشاط خارج ساعات العمل المحددة في التصريح.



وأشارت الأمانة إلى أن الفرق الرقابية قامت بمصادرة (2289) كيلوغراماً من السلع والمواد الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، إما لسبب انتهاء تاريخ صلاحيتها أو مخالفتها للمواصفات والاشتراطات الصحية، كما قامت بـ (1570) جولة للإصحاح البيئي في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، ورفع ما يفوق (23404.5) طن من المخلفات، والقيام بـ (3219) جولة لأعمال النظافة، وإصدار (397) شهادة صحية.