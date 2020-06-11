قام رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد أمس بزيارة تفقدية للمستشفى الجامعي يرافقه خلالها الدكتور عيسى بن خلف الدوسري المستشار والمشرف العام على مكتب رئيس الجامعة. وكان في استقبالهم عند وصولهم المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور ناصر بن محمد الدوسري ونائبه الدكتور طارق الفيفي.



وفور وصولهم قام الحامد بجولة تفقدية لعيادات المستشفى استمع خلالها لشرح مفصل عن أبرز الخدمات التي تقدمها العيادات لمنسوبي الجامعة وأفراد المجتمع المحلي.



بعدها توجه الحامد ومرافقوه إلى قاعة الاجتماعات، حيث قدم الدكتور ناصر الدوسري عرضاً مرئياً حول العيادات الافتراضية والتحول الرقمي في الخدمات الطبية والتي ستساهم في تسهيل وصول المستفيدين إلى خدمات الرعاية الطبية دون الحاجة لحضورهم إلى المستشفى، كما أوضح الدوسري أنها تهدف كذلك إلى رفع نسبة توافر العيادات، وتعزيز التواصل بين الطاقم الطبي والمستفيدين. بعد ذلك دشن الحامد العيادات الافتراضية في المستشفى الجامعي.



وفي ختام الزيارة عبر الدكتور الحامد عن سعادته بتدشين العيادات الافتراضية والتي ستكون - بإذن الله- إضافة جديدة للمستشفى الجامعي تتيح للمرضى الخدمات الطبية المميزة عن بعد، كما أكد معاليه أن هذه الخطوة ستساهم في توفير البروتوكولات الصحية والتدابير الوقائية التي تحد من انتشار فايروس كورونا كوفيد-19، وأن هذه العيادات ستساهم في تحقيق تكامل الجهود الطبية بين المستشفى الجامعي وبقية المستشفيات في وزارة الصحة والجهات الأخرى وكذلك توفير الموارد وتقديم الخدمات الطبية المتميزة.‏