نفذت أمانة المدينة المنورة جملة من مشاريع الإنارة خلال الشهر الماضي في عدد من المخططات والأحياء والطرق الرئيسية في المدينة المنورة؛ تمثلت في تركيب أعمدة إنارة وفوانيس موفرة للطاقة وذلك وفق معايير الأولويات والتي تراعي الكثافة السكانية.



وبينت أمانة المنطقة أن تلك المشاريع شملت تركيب وتشغيل 30 عامود إنارة في مخطط السلام، و11 عاموداً في حي الظاهرة، و70 عاموداً في حي القصواء، و57 عاموداً بمخطط شرق المدينة، و86 عاموداً بمخطط الأمير تركي، و 54 عاموداً بمخطط حمراء الأسد. كما شملت أعمال الإنارة تركيب وتشغيل 15 برج إنارة بطريق الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، و21 برج إنارة بطريق الملك سلمان بن عبدالعزيز، و26 عاموداً بدوار الهجرة مع تقاطع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز «الدائري الثاني»، و24 عاموداً بدوار مخطط الحمراء المؤدي إلى المنطقة الصناعية ومستشفى الملك فيصل. كما جرى تغيير 120 فانوس إنارة لطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز «الدائري الثاني»، وتغيير 340 فانوس إنارة لطريق الملك عبدالعزيز.



وأكدت أمانة المدينة المنورة أن هذه المشاريع تأتي ضمن اهتمام الأمانة للارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة لأهالي وزوار المدينة المنورة.