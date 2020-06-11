ضبطت بلدية الخرج اليوم، عمالة تقوم بتحضير كميات كبيرة من الأطعمة داخل سكن خاص بمدينة السيح، وذلك خلال حملة مشتركة نفذتها الفرق الرقابية المختصة، للتأكد من الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا.



وأوضحت البلدية أنها سجلت مخالفات نظامية وصحية متعددة بالموقع، وصادرت كميات كبيرة من اللحوم والمواد الغذائية المختلفة، واتخذت بشأنها الإجراءات النظامية، داعيةً في هذا الشأن إلى ضرورة تعاون المجتمع (مواطنين ومقيمين) بالإبلاغ عن أي مخالفات نظامية أو حالات فيها تهاون بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المنشآت التجارية بمدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.