بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية الفلبين رودريغو دوترتي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية الفلبين رودريغو دوترتي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.