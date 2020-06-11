ارتفعت إصابات فايروس كورونا المستجد في الشرقية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة بشكل ملحوظ، مقارنة بأعداد الإصابات في الثلاثة أشهر الماضية، إذ بلغ إجمالي الحالات في المنطقة حتى أمس (الأربعاء) 21826، منها 7341 نشطة، و14430 تعافي، و55 حالة وفاة.

ووصل العدد الإجمالي للحالات في الدمام 7117 حالة، 4834 تعافي، و2252 نشطة، و31 وفاة، الخبر 2719، 1694 تعافي، 1021 نشطة، 4 حالات وفاة، الظهران 952، 512 تعافي، 440 نشطة، القطيف 2019، 881 تعافي، 1134 نشطة، 4 حالات وفاة، الجبيل 3107، 2506 تعافي، 598 نشطة، 3 حالات وفاة.

وسجلت محافظة الأحساء 5262 حالة، 1552 نشطة، 3699 تعافي، 11 وفاة، العديد 36، 15 نشطة، 21 تعافي، بقيق 189، 50 نشطة، 139 تعافي.

فيما سجلت الخفجي 65 حالة، 30 نشطة، 35 تعافي، قرية العليا 32، 5 نشطة، 27 تعافي، النعيرية 129، 46 نشطة، 82 تعافي، وفاة واحدة، حفر الباطن 205، 119 نشطة، 84 تعافي وحالتي وفاة، رأس تنورة 276، 146 نشطة، 130 تعافي.