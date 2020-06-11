لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية منح 118 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيزبموافقة الملك أخبار الخميس 11 يونيو 2020 04:08 «عكاظ» (الرياض) okaz_online@ 70 مشاهدة < Previous PageNext Page > -A +A «عكاظ» (الرياض) okaz_online@ صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح 118 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية، سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.< Previous PageNext Page > Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.